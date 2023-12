Il ”pastrocchio” della piscina. Il Pd attacca Barsanti sul bando

Non uno ma due ricorsi al Tar, firmati Circolo Nuoto Lucca, per “riconquistare“ la gestione della piscina del Palasport, dopo la gara affidata provvisoriamente all’Asd Omega Sport di Valentina Marsili. Come aveva dichiarato ieri, il presidente Cnl Pietro Casali non intende mollare l’osso e chiede la proroga. L’assessore Fabio Barsanti aveva ricordato che di proroghe ce ne sono state 13 negli ultimi 13 anni e che il parere dei legali era univoco: occorreva la gara.

Oggi sulla vicenda torna a intervenire il capogruppo Pd Francesco Raspini e il segretario del Pd comunale Gabriele Marchi. ”La riapertura della piscina del Palasport di Lucca sembra essere sempre più un pastrocchio dell’assessore Barsanti, che solo pochi mesi fa prometteva la riapertura ad ottobre – premettono –. Mentre l’assessore Barsanti parla genericamente di riapertura ad inizio 2024 a causa di passaggi di legge e ulteriori interventi da realizzare, ora sono ben due i ricorsi al Tar presentati dal Circolo Nuoto Lucca, precedente gestore dell’impianto. Con lo scoppio della pandemia da covid-19 le attività sportive dell’associazione vennero infatti interrotte sia al Palasport che alla piscina dell’ITIS Fermi. Il DL 732021 (successivamente convertito in legge) darebbe diritto alla proroga delle concessioni alle associazioni sportive che non avevano potuto usufruire degli impianti. Se la Provincia di Lucca ha proceduto prorogando la concessione secondo i termini previsti dalla legge, il Comune di Lucca ha al contrario deciso di non riconoscere il diritto alla proroga del Circolo nuoto Lucca e di procedere con un nuovo bando di affidamento“.

“Decisione – proseguono Raspini e Marchi – che ha portato la società sportiva a presentare un primo ricorso al Tar. Ricorso sul quale eravamo già intervenuti dopo esserne venuti a conoscenza, visto che nonostante gli annunci sulla trasparenza, né l’assessore né l’amministrazione avevano dato notizia della cosa. Ora il secondo ricorso al Tar, presentato dall’associazione, consolida i nostri dubbi sui criteri adottati per l’assegnazione. Criteri nei quali non vedevamo un’oggettiva ricerca della qualità dell’offerta“.