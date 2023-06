Il paradiso delle letture nella piccola Lucignana

“Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine” diceva Virginia Woolf. La poetessa Alba Donati ha fatto sua questa frase creando un luogo magico che esiste davvero: la Libreria sopra la Penna, nel cuore della Garfagnana. Ed è qui, nel giardino con cottage pieno di libri che in estate, dal 9 giugno al 9 settembre, torna il festival letterario piccolo così: Little Lucy, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura.

Nel borgo incantato di Lucignana, circondata da montagne coperte di lecci e con una vista spettacolare sulle cime dell’Appennino e delle Alpi Apuane, la terza edizione, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, con la collaborazione di Tina Guiducci e Tessa Wiechmann, arriva insieme a tante novità. Tra i 15 appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero: gli incontri e i reading sotto le stelle, una trilogia dedicata al bosco, la mostra fotografica di scatti inediti a Pia Pera, il concerto di Noa e, per la tradizionale camminata all’eremo di Sant’Ansano, dopo Padre Bernardo Gianni e Folco Terzani, quest’anno sarà con noi Giovanni Lindo Ferretti. Ad inaugurare il festival sarà Vivian Lamarque, in dialogo con Alba Donati, per raccontarci L’amore da vecchia (Mondadori), ultimo capitolo di una storia poetica straordinaria che sempre ha saputo unire profondità e leggerezza, sorrisi e dolore, tenerezza e ironia (9 giugno).

Agnese Pini, autrice di Un autunno d’agosto (Chiarelettere), sarà in dialogo con Massimo Marsili, per narrarci la storia, attraverso i suoi ricordi, degli accadimenti della strage nazista di San Terenzo Monti (30 giugno). Nadia Terranova, autrice tra le più interessanti della nuova generazione, dialoga con Chiara Dino dei suoi romanzi per adulti, editi da Einaudi, e dei suoi libri per ragazzi (7 luglio). Nicola Gardini con Nicolas (Garzanti), un romanzo d’amore fra due uomini che inizia dove l’amore si interrompe, ci offrirà un intenso viaggio fra i ricordi, dialogando con Elisabetta Berti (14 luglio). Fabio Genovesi parlerà con Samuele Panizza del suo romanzo appena uscito: Oro puro (Mondadori) un gioiello trovato per caso, come per caso furono trovate le Americhe (27 luglio). In un incontro incrociato, coordinato da Pierpaolo Orlando, Gianluca Monastra e Giampaolo Simi, ci racconteranno i loro libri.