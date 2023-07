Il packaging del futuro Imt e Lucense uniscono le forze nel segno della sostenibilità

Una sinergia in ragione della sostenibilità ambientale. È quello che scaturisce dalla collaborazione tra il laboratorio Musa della Scuola Imt e Lucense, attraverso un progetto destinato alle aziende del settore cartario che, come spiegano dalla Scuola Alti Studi , "punta a rafforzare la competitività atteaverso soluzioni innovative per il packaging di nuova generazione". In sintesi, si tratta della messa in pratica di soluzioni bio in sostituzione della plastica.

"I primi risultati del progetto sui rivestimenti a base biologica applicati alla carta – si legge in una nota di Imt – sono stati presentati pochi giorni fa daHamed Zarei, ricercatore del team coordinato da Marco Paggi, professore di Scienza delle costruzioni alla Scuola Imt al Greenchemco2023 a Pisa, una conferenza sulla chimica verde e rivestimenti sostenibili che ved Lucense nel comitato scientifico con il suo responsabile dell’area Ricerca e innovazione Simone Giangrandi". Alcuni esempi riguardano la ricerca di nuovi materiali e l’utilizzo di fibre alternative di origine non forestale, in sostituzione di materiali plastici e non solo, secondo i più attuali indirizzi di progettazione e innovazione ecologica.

"Lo studio – dichiara Simone Giangrandi – si inserisce all’interno di un ambito di ricerca molto attuale e strategico per il settore cartario lucchese legato allo sviluppo di prodotti e imballaggi alimentari innovativi a base di carta; la combinazione di carta con rivestimenti a base biologica, può infatti conferire la proprietà barriera ad acqua, gas e grassi, con prestazioni paragonabili o migliori rispetto ai prodotti attualmente disponibili, e allo stesso tempo minori impatti ambientali e soluzioni più sostenibili; la collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca in generale, e questo progetto in particolare, consentono a Lucense di sviluppare la propria azione sul fronte della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico a favore dell’intera filiera cartaria e, grazie alle competenze tecnico-scientifiche ed alle strumentazioni disponibili, supportare le imprese sul fronte della transizione ecologica verso la produzione di imballaggi sempre più innovativi e sostenibili".

Soddisfazione anche da parte del professor Paggi di Imt: "Grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Toscana, ci consente di accrescere le nostre competenze di ricerca e sviluppo sul tema dei rivestimenti per il packaging e di formare un ricercatore altamente specializzato sul tema. In questo progetto – conclude il professore – la Scuola IMT e Lucense mettono in comune i rispettivi laboratori sperimentali e le competenze modellistiche di IMT per eseguire indagini innovative".

Mau.Guc.