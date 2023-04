Il nuovo team dei giovani imprenditori Voti unanimi per Claudia Salas Lazzari

Importante riunione nei giorni scorsi a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, che ha portato alla nascita del nuovo consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori province di Lucca e Massa Carrara, formato come da statuto da imprenditrici e imprenditori di tutti i settori di competenza di Confcommercio fino ai 42 anni di età. ha proceduto alla nomina della figura del presidente e dei suoi vice: la scelta è ricaduta all’unanimità su Claudia Salas Lazzari, stimata commerciante lucchese capace già di vantare una importante esperienza all’interno del Mondo Confcommercio nel Gruppo Terziario Donna, nella Commissione Città di Lucca e nel Ccn Città di Lucca, oltre che nello stesso gruppo dei giovani imprenditori del quale – nel precedente mandato – aveva già ricoperto la carica di vicepresidente. I vice di Salas Lazzari saranno Davide Gasparotti, in rappresentanza del territorio di Massa Carrara; Federica Benedetti Stefanini, per la Piana di Lucca; Davide Pozzi per la Valle del Serchio. Completano il Consiglio direttivo Matteo Pomini, Charles Di Benedetto, Rossana Vegnente, Enrico Cesari, Sara Bonini, Corrado Pacini, Andrea Bandoni, Luca Floridia, Michele Marchi, Livia Bartoli, Samuele Giannini, Filippo Giannini, Maria Chiara Bianchi, Silvia Polloni.