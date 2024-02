Il ‘nuovo‘ suolo pubblico. Ecco i criteri degli aumenti e delle sanzioni per gli abusi

Suolo pubblico, definite le modifiche al regolamento comunale del canone, ma, per ora, il Comune non precisa quali siano. Nella nota, l’amministrazione ricorda come dalle costanti azioni di monitoraggio e controllo messe in atto sia emerso come siano tanti in centro storico gli episodi di occupazione irregolare di suolo pubblico o in assenza di titolo autorizzativo, in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata, o in difetto rispetto alle attrezzature e arredi previsti da parte di titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi. Una situazione peraltro visibile anche a occhio nudo, soprattutto in alcune zone della città a maggiore vocazione turistica.

Per questo motivo, è stato deciso di graduare e innalzare le relative sanzioni, visto che quelle in vigore erano di importi talmente esigui da non fungere nemmeno da deterrente.

Per adesso, però, nessuna indicazione precisa sull’entità degli aumenti, così come su quelli del canone del suolo pubblico che secondo indiscrezioni saranno tra il 30 e il 100 per cento a seconda della zona.

"L’amministrazione comunale – si legge nella nota – ha a più riprese palesato la volontà di sensibilizzare le attività commerciali riguardo alle norme che disciplinano le condizioni per l’occupazione di suolo pubblico, considerando che le sanzioni economiche previste finora per le violazioni non costituivano di fatto un valido deterrente che potesse concretamente limitare i comportamenti illeciti nella conduzione delle aree in concessione ai privati. La graduazione delle sanzioni sarà quindi volta a responsabilizzare i titolari di concessioni, in particolare le attività di somministrazione, ristabilendo un ordine che possa garantire la libera fruizione degli spazi pubblici e il rispetto del principio di leale concorrenza tra le attività, nonché una particolare attenzione al decoro e all’immagine della città".

L’amministrazione ha inoltre provveduto a apportare ulteriori aggiornamenti o modifiche al regolamento, volte a semplificare alcune procedure sulle scadenze di pagamenti e alcune modalità di rateizzazione. Sulla base degli studi della Scuola Alti Studi IMT, è stata poi modificata la suddivisione del territorio comunale ai fini dell’occupazione del suolo pubblico e individuata una nuova "zona A++" di cui farà parte la sola Piazza Anfiteatro, precedentemente inserita nella "zona A+".

"La concertazione con le categorie è sempre priorità assoluta per la nostra amministrazione – dichiara l’assessore Granucci – Ogni decisione è stata condivisa con i rappresentanti degli esercenti, sottolineando la volontà di ristabilire un ordine che possa tutelare il decoro cittadino, la libera fruizione degli spazi pubblici e il rispetto del principio di leale concorrenza tra le attività".

"La graduazione – agiunge ancora l’assessore al commercio – e rimodulazione delle sanzioni intende limitare i comportamenti illeciti, a beneficio di tutta la comunità. Siamo soddisfatti dei riscontri ottenuti nelle fasi di concertazione, in cui è stato evidente lo spirito proattivo di confronto e condivisione da parte di tutti. Confidiamo – chiude Granucci – adesso nella massima collaborazione da parte di tutti".

Fabrizio Vincenti