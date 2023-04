"Il nuovo codice appalti è rischioso" L’allarme degli architetti lucchesi

Un grido di allarme dopo la decisione del governo in materia di codice degli appalti. A lanciarlo il consiglio dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lucca, che in una nota solleva più di un dubbio affermando nettamente che "le decisioni del governo mettono in serio pericolo i luoghi che rappresentano tutto ciò che è comune e che identificano la collettività come tale". Gli architetti lucchesi non esitano a sostenere che "la città pubblica è in pericolo". Prosegue la nota: "I luoghi in cui si attua l’interesse comune, richiedono senso di responsabilità molto alto a progettisti e amministratori; il Pnrr costituisce un’occasione straordinaria per modernizzare e riqualificare le opere e gli spazi pubblici. Come il nostro Governo intende attuare tutto ciò? I fondi europei destinati al Pnrr sono vincolati al rispetto di scadenze e il Governo, forte delle tempistiche, modifica il codice appalti per accelerare l’esecuzione delle opere ed efficientare la macchina amministrativa, favorendo meccanismi di affidamento dei progetti e di esecuzione dei lavori senza garantire i necessari processi di tutela e di partecipazione aperta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza". I professionisti attaccano sostenendo che "il nuovo codice incentra ampi poteri nelle mani di pochi, soprattutto delle imprese" e che favorisce l’appalto integrato, "un dispositivo in cui si annidano rischi di manipolazione del progetto e dell’esecuzione dell’opera pubblica, senza garantire la qualità delle prestazioni, perché le imprese a seguito dell’affidamento gestiranno a cascata il rapporto con i progettisti e i direttori dei lavori".

Secondo gli architetti "questo è sbagliato perché il professionista mai deve trovarsi in posizione subordinata rispetto alla ditta, poiché agisce come garante della qualità di esecuzione delle opere, e come pubblico ufficiale e supervisore per il rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche". Affermano poi che "il progetto rischia di assumere l’esclusivo ruolo di adempimento ai minimi prescritti dalla normativa, senza poter garantire la giusta qualità".

Il rischio, secondo loro è di "lavorare secondo il principio del massimo ribasso; a pagarne le conseguenze saranno i cittadini che si troveranno con opere pubbliche progettate male ed eseguite peggio". Gli architetti chiedono di "tornare ad una norma che garantisca il diritto della collettività al Progetto di Architettura, e al concorso di progettazione".

Maurizio Guccione