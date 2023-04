Il nuovo Baby pit stop è stato inaugurato con Luccasenzabarriere

Baby Pit Stop: il Palazzo delle Esposizioni accoglie mamme, papà e bambini anche con una postazione per l’allattamento e un fasciatoio per neonati. È la novità inaugurata ieri grazie all’associazione Luccasenzabarriere, che ha donato gli arredi nell’ambito del progetto Unicef “insieme per l’allattamento”. Il presidente Domenico Passalacqua, e Silvana Miraglia, presidente di Unicef sezione di Lucca, hanno presenziato insieme al presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, e al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo.