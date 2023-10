"Il nostro tratto del Brennero è disastrato"

Nuovo sopralluogo del Consigliere Claudio Gemignani, stavolta sulla statale del Brennero di competenza Anas, sollecitato dai cittadini. Il consigliere non ci va giù leggero nel descrivere la strada come "disastrata", paragonandola a un vero e proprio percorso a ostacoli che inficia la qualità della vita dei residenti e dei pendolari.

"È necessario prendere coscienza dei problemi presenti lungo il nostro tratto del Brennero. Sono ormai anni che le stesse problematiche si protraggono senza che nessuno faccia nulla - chiosa Gemignani – ogni tanto si sente parlare di progetti di risanamento, ma alla fine il percorso a ostacoli resta sempre uguale. L’asfalto è logorato, mancano i parapetti e vi sono semafori ovunque. Cosa vogliamo far vedere ai turisti che vengono nel nostro territorio? Tutto questo è improponibile".

"Lo stato della strada è pietoso – continua Gemignani – non c’è niente da fare. Bisogna proporre dei progetti seri per risistemare l’intero tratto, ed è per questo che lancio un appello sia all’Anas che all’amministrazione comunale. La prima ha il compito di far partire un piano di risanamento, ma la seconda deve farsi sentire! Noi, come gruppo politico di minoranza, proveremo a interpellare i nostri referenti per sottoporre questa problematica".

M.N.