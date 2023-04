Il nostro “grazie“ per il successo della moneta

Abbiamo più volte ribadito l’entusiasmo che abbiamo messo nel portare a termine la nostra nuova iniziativa editoriale che ha visto regalare ai lettori, sabato scorso, la moneta che riproduceva il dritto della "Doppia" del 1749 una cui particolarità era la scritta “Libertas“. Abbiamo anche avuto modo di sottolineare il successo di tale iniziativa. Ora è forse il momento dei soli ringraziamenti. In primis a tutti i lettori e poi a tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione della moneta: Industrie Cartarie Pieretti, Gruppo Giannecchini, Confcommercio, Concessionaria Lucar, Tarabori Agricoltura & Giardinaggio e Speed Lucca. Tutto ciò fa sì che un giornale come La Nazione, oltre alla cronaca quotidiana, sia presente e vicino al proprio territorio grazie a iniziative come queste. Oggi dunque il nostro ringraziamento va proprio ai lucchesi.