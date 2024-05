Il ‘no’ agli assi viari. Raccolte cinquemila firme ”Un confronto aperto“

L’appuntamento è per sabato alle 11 in piazza San Michele. Lì, il Forum per la tutela dell’ambiente e salute dei cittadini di Lucca e Piana terrà una conferenza stampa per illustrare i punti salienti e per ribadire il "no agli Assi viari e sì a nuove forme di mobilità sostenibile". Presenti all’appuntamento i rappresentanti delle associazioni che formano il Forum , i quali indicheranno il percorso e le iniziative sviluppate nell’ultimo anno – compresa la raccolta delle 5mila firme contro l’ipotesi del nuovo tracciato – la data di consegna di queste agli enti coinvolti e i contenuti rivendicativi su cui, le associazioni dei cittadini, chiederanno di ampliare il confronto. Un confronto richiesto da tempo, anche alla luce di studi che evidenziano come la realizzazione degli assi, si presenterebbe non soltanto inutile, andando inoltre a sottolineare un peggioramento di natura qualitativa per la vita e la salute della popolazione.

Si legge in una nota del Forum: "Le ragioni sul no agli Assi viari, sono cresciute da oltre un anno, con un grande movimento di opposizione che ha coinvolto migliaia di persone attraverso assemblee nei paesi, un convegno promosso da diverse associazioni sociali e ambientali di alto profilo critico e propositivo, la stampa di un libro con gli atti del convegno dove si evidenzia il drammatico impatto ambientale che il progetto causerebbe al territorio, e le nostre proposte di mobilità sostenibile".

La petizione, grazie alla mobilitazione delle associazioni e dei singoli cittadini, fa emergere "la necessità e il desiderio di fermare un progetto sciagurato altamente impattante, vecchio, inutile, devastante e costoso, che se realizzato potrebbe avere ricadute negative sul tessuto della Piana di Lucca, considerando i disastri che i mutamenti ambientali stanno producendo anche in Toscana e più in generale nella penisola".

L’impegno del Forum, sulla questione, è cresciuto da tempo. Ed è un tema, peraltro, che rientra – con distinzioni a volte nette, altre sfumate – nei rispettivi programmi elettorali dei candidati alla carica di sindaco del Comune di Capannori, il territorio che con Lucca è fortemente interessato dalla realizzazione del discusso tracciato viario.

Maurizio Guccione