Il Museo del castagno riapre a Pasquetta Esposta anche la macchina per la battitura

Lunedì 10 aprile per Pasquetta a Colognora di Pescaglia il “Museo del Castagno“ e la sala dedicata ad Alfredo Catalani saranno di nuovo visitabili dalle 15 alle 18 e così di seguito tutti i festivi con lo stesso orario, anche se verrà aperto su richiesta in qualsiasi giorno dell’anno. Durante la chiusura invernale, sono stati effettuati interventi di restauro dei reperti esistenti e il posizionamento dei nuovi. "E’ con piacere – sottolinea il direttore Angelo Frati – che portiamo a conoscenza che con la riapertura del museo si potranno ammirare alcuni nuovi cimeli, tra i quali in particolare la macchina per la “battitura” delle castagne (nella foto) , costruita negli anni ’40 da Nello Lunardi di Villa Collemandina, realizzata anche con parti di aerei caduti in Garfagnana, mentre la sala Catalani si è arricchita grazie a un cimelio del 1893 pervenuto da Kyoto e donato dal prof Chandler". Con riapertura del museo ecco le iniziative collaterali: la prima sabato 22 aprile nella sala convegni della Fondazione Cassa Risparmio in S. Micheletto con la presentazione del volume “Il Museo del Castagno in Colognora di Pescaglia” di Angelo Frati, in collaborazione con la professoressa Rita Camilla Mandoli Dallan.