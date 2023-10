Il Murf festeggia 9 mesi: "Visite in grande crescita"

Nove mesi di MURF, il Museo multimediale Rocche e Fortificazioni Valle del Serchio, dopo la ripartenza di questa realtà con un progetto affidato a Lucia Morelli e finanziato con i proventi dell’imposta di soggiorno. Nove mese tra tradizione e modernità con nuovi percorsi e sinergie per un luogo (ri)scoperto dal grande pubblico. A proporre un primo bilancio è proprio Lucia Morelli (nella foto con la sindaca di Barga, Caterina Campani), direttrice del museo.

"Abbiamo assistito a un notevole incremento delle visite – spiega -, alla nascita di nuove sinergie e alla creazione di molte attività specifiche. L’attivazione di nuovi percorsi, mostre tematiche e laboratori, ha portato alla realizzazione di un calendario di attività volto alla valorizzazione del museo e dei suoi contenuti. Un’operazione che ha permesso di far riappropriare e far conoscere agli utenti locali il museo che appartiene e parla del territorio e di far scoprire agli utenti esterni il patrimonio culturale della Valle del Serchio".

Nei nove mesi appena conclusi, grazie anche al rinnovamento della strumentazione a disposizione del museo, il Murf ha organizzato visite guidate per adulti, scuole e bambini. In particolare, è stata attivata la sinergia con le scuole di ogni ordine e grado attraverso anche laboratori tematici: oltre 600, infatti, i bambini e i ragazzi che si sono recati al museo con la scuola. È stata inoltre avviata la collaborazione con l’Università di Pisa per l’inserimento del museo nel dibattito culturale internazionale d’eccellenza. E ancora: tanti eventi e collaborazioni. Accanto a queste iniziative si pongono poi le mostre, come "Artificial Intelligence. Volti di un passato onirico" di Marcantonio Lunardi, organizzata e prodotta da Venti d’Arte APS con il patrocinio del Comune di Barga e del Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca. Nell’ottica dell’accrescimento dei contenuti, il museo ha arricchito la sua collezione grazie alla donazione, da parte di Fabrizio Riva e del Comune di Gallicano, del pannello che riproduce la tarsia lignea raffigurate l’antica rocca di Gallicano.

E infine, insieme all’artista Keane, il Murf sta lavorando a un percorsoinstallazione artistica temporanea nel centro storico di Barga, oltre alla realizzazione della nuova "cartellonistica" che indica il percorso di arrivo al museo. Fino al 29 ottobre il MURF museo apre le sue porte ai visitatori gratuitamente ogni sabato e domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Luca Galeotti