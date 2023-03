Il Murf di Barga tra le fortificazioni del Mediterraneo

Il Murf, il museo multimediale rocche e fortificazioni della Valle del Serchio di Barga, entra nella rete Fortmed 2023, il convegno internazionale delle fortificazioni del Mediterraneo che si terrà a Pisa, il 23, 24 e 25 marzo. "Per noi - commenta Lucia Morelli, responsabile del Murf - è un traguardo molto importante. Al Murf viene riconosciuto il livello qualitativo dei contenuti e, ne siamo sicuri, nasceranno sicuramente opportunità interessanti di scoperta e valorizzazione. Ci stiamo preparando per accogliere molti visitatori con l’inizio della primavera, mentre ogni settimana siamo alle prese con tante visite guidate organizzate per le scuole".

"Siamo orgogliosi di questo traguardo - aggiunge la sindaca Caterina Campani - perché contribuisce a rendere Barga un centro culturale, un motore attivo e propulsivo. Il Murf con il suo patrimonio di conoscenze, storie e vissuti, rappresenta l’occasione per promuovere il nostro territorio e far conoscere tutto quello che di bello e di unico disponiamo".

Fortmed 2023_Pisa è la sesta edizione del convegno internazionale Fortifications of the Mediterranean Coast. Il Convegno è organizzato dal DESTeC, il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell’Università di Pisa.