Il mondo del fumetto... ai raggi X. Grande valore, ma non senza criticità

Si intitola “L’Italia a nuvolette. Indagine sulla filiera del fumetto in Italia“ l’analisi sullo stato dell’arte del settore fumettistico, una struttura creativa, vivace e di grande valore internazionale, ma con criticità per i creator, presentata ieri nella Sagrestia del complesso monumentale di San Francesco a cura della Scuola IMT di Lucca. Una ricerca impegnativa quella svolta dall’Unità di Ricerca LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Un’indagine che scopre conoscenze mai ancora portate alla luce sul mondo del fumetto in Italia, individuando le preoccupazioni e le possibili soluzioni, ma soprattutto mettendo in rilievo i grandi valori che il mondo del Fumetto ha, segnando un percorso preciso per il futuro, volto ad orientare le politiche per lo sviluppo del settore.

I risultati sono stati presentati ieri alla Scuola IMT Alti Studi Lucca alla presenza di Maria Luisa Catoni, professoressa di Storia dell’arte antica e archeologia e fondatrice dell’unità di ricerca LYNX alla Scuola IMT, Yesim Tonga Uriarte, ricercatrice dell’unità di ricerca LYNX, Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, Giovanni Russo, responsabile affari istituzionali di Lucca Crea, Emanuele Rosso, fondatore e membro del consiglio direttivo di MeFu - Mestieri del Fumetto. Questa indagine si focalizza non solo ad esplorare la creatività e produttività del fumetto nel nostro Paese, ma anche a metterne in luce l’incredibile valore internazionale. Sono state ben 508 le risposte al questionario online e 54 le interviste a diversi attori del sistema. Grazie a queste risposte, si svelano luci e ombre di un settore da sempre sottovalutato come forma d’arte, ma che merita di essere riconosciuto come un elemento cruciale della nostra cultura contemporanea.

Tra i trend che emergono dalla ricerca, vi è la grande crescita del genere manga e dei graphic novel, in connessione con il fenomeno del calo delle edicole, hanno determinato le condizioni per l’ingresso dei fumetti nelle librerie. Nuovi formati digitali di fumetto stanno inoltre rivoluzionando il modo stesso di produrre e fruire questa forma d’arte. E la crossmedialità del fumetto, cioè la traduzione del fumetto in altri media, è un ulteriore trend in rapida ascesa che questo studio ha permesso di mettere a fuoco. In contrapposizione a questi trend si possono sottolineare dei nodi critici da prendere in esame: infatti, tra questi, uno dei più rilevanti è senza dubbio la sostenibilità economica per gli artisti.

Solo il 31,29% dei creatori che hanno partecipato all’indagine si sostiene con la sola attività lavorativa nel fumetto, mentre la maggior parte (68,71%) è costretta a svolgere molte diverse attività lavorative anche in ambiti diversi da quello del fumetto. Il 42,2% dei partecipanti guadagna meno di 5mila euro netti all’anno dal lavoro nel fumetto e comunque il 73,26% non raggiunge un reddito di 15mila euro netti. Il 69% circa si è trovato a rifiutare proposte di pubblicazione a causa dell’inadeguatezza e insostenibilità dei contratti e compensi proposti. Diviene spontaneo sperare, quindi, che il settore evolva in una direzione di regolamentazione, e che ad esempio preveda contratti più equi e riconoscimento economico per il lavoro creativo, gravi criticità del settore del fumetto italiano.

Un ulteriore ambito problematico è la mancanza di legittimazione del fumetto come prodotto culturale, a fronte invece di un notevole riscontro presso i beneficiari. Anche la formazione nell’ambito del fumetto mostra criticità tali da richiedere azioni che incentivino una formazione di qualità, certificata e innovativa per i nuovi talenti. Sempre relativamente agli autori, è stata segnalata la grande problematica delle nuove app di AI (text to image) argomento che sarà oggetto di una ricerca ad hoc da parte dell’unità di ricerca LYNX. Questa ricerca non propone solo una necessaria ricognizione della situazione attuale, ma anche una mappa che guarda al futuro. Le informazioni raccolte saranno accessibili a tutti attraverso una mappa digitale interattiva, un report completo sulla ricerca e un libro della ricerca completa, che sarà pubblicato agli inizi del 2024.

Rebecca Graziano