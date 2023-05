Il modello Lucca va in Rai Lucca Classica e Puccini Summer e Historiae Fest

Il grande successo di Lucca Classica è stato lo spunto per la lunga intervista all’assessore al turismo Remo Santini, protagonista nella più recente puntata di Casa Italia, sul canale Rai Italia. Lucca è stata presentata come città di esempio e riferimento, capace di utilizzare la musica come veicolo di turismo e promozione.

Santini ha ricordato a tal proposito l’imminente appuntamento delle Celebrazioni Pucciniane, che vedrà la città protagonista su scala internazionale con grandi iniziative ed eventi dedicati, nella memoria del grande Maestro, secondo una calendarizzazione scrupolosa e dettagliata Il focus dell’intervista si è quindi naturalmente allargato alla programmazione cittadina, che con l’impulso degli assessorati e uffici competenti si è strutturata fino ad eliminare il concetto di bassa stagione, grazie all’ideazione e realizzazione di nuovi eventi che hanno portato un indotto notevole alla città anche nei mesi solitamente considerati più sterili a livello turistico.

Sono stati poi ricordati e illustrati i prossimi grandi eventi in programma a Lucca, come Lucca Historiae Fest e Lucca Summer Festival, che tra storia, cultura e musica (ancora una volta protagonista) stanno proiettando la città verso una stagione intensa ed entusiasmante, a livello artistico, turistico e anche commerciale.

“E’ una grande soddisfazione sentire Lucca citata come esempio di virtuosa programmazione turistica – ha commentato l’assessore Remo Santini – Un chiaro segnale che lo scrupoloso lavoro di pianificazione messo in atto sta portando i suoi frutti. Lucca è la città della musica, della storia, dell’arte e della cultura: è stato un vero onore poterla raccontare in un programma di visibilità internazionale, poiché dedicato agli italiani che vivono all’estero”. La puntata integrale di Casa Italia è disponibile su RaiPlay. Prestissimo sarà tempo di Lucca Historiae Fest, il primo festival della storia di Lucca che si svolgerà dal 12 al 14 maggio prossimi sulle mura e sugli spalti del luogo-simbolo della città. Grande attesa anche per l‘Orologio del Tempo, che aprirà ai visitatori sabato 13 maggio: un percorso attraverso le mura cittadine che sarà un’esperienza di viaggio immersivo nella storia di Lucca, dove ogni baluardo rappresenterà un’epoca diversa.

L.S.