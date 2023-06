Il mistero Lorna L’ultimo libro di Marco Brancoli

Il mistero della nave “Lorna” e altre navi a perdere. Il traffico di rifiuti tossici, armi e droga nel mare Mediterraneo nell’ultimo quarto del XX secolo: di tutto questo tratta il libro di Marco Brancoli Pantera, edito da Tralerighe libri editore, che sarà presentato oggi alle ore 17.30 alle Chiavi d’Oro. Presenta il volume Andrea Consorti. Modera Andrea Giannasi.

La nave Lorna era un piccolo mercantile portarinfuse costruito in Australia nella prima metà degli anni cinquanta dello scorso secolo e varata nel 1954 con il nome di Inyula. Misurava 118 metri di lunghezza ed aveva una stazza di 5.000 tonnellate. Scomparve, con l’intero equipaggio, il 10 dicembre del 1977 nel mar Nero. Ufficiale di macchina della nave era il lucchese Giulio Maggesi che poco prima di partire affermò: "Sto per partire per un viaggio un po’ particolare, ma se andrà tutto bene, mi sistemerò per il resto della vita e questo potrebbe essere il mio ultimo imbarco. Parto contento!". Il saggio di Brancoli Pantera ricostruisce la lunga e ancora poco conosciuta vicenda degli affondamenti delle “carrette del mare” con rifiuti tossici nel mar Mediterraneo con la complicità della criminalità organizzata e dei servizi segreti. Decine di navi che nascondono in fondo al mare veleni e segreti. Marco Brancoli Pantera è nato nel 1949 a Lucca dove ha sempre vissuto e dove ha esercitato la professione di avvocato, ricoprendo le massime cariche istituzionali nell’ordine professionale sia a livello locale che regionale.

Negli anni ’80-’90 è stato Consigliere Nazionale del P.R.I. (Partito Repubblicano) e dal 2007 al 2009 è stato consigliere comunale nella sua città con una lista civica. Ha pubblicato “Giampiero Brancoli Pantera fotografo in Russia con l’Armir”, Tralerighe libri editore, Lucca, 2020. Tralerighe (www.tralerighelibri.com) è una casa editrice indipendente italiana nata a Lucca nell’autunno del 2013. Fa parte di un gruppo composto da altri marchi editoriali, festival letterari, giornali, premi e contenitori culturali.