Il miracolo di S.Zita rivive con Valteatro “La storia ritorna ma in modo più gioioso“

Un modo diverso di far rivivere la santa di Monsagrati Alto. E’ stato questo lo scopo di Valteatro, l’associazione culturale locale con la regia e la messa in scena di Patrizia Menchetti Bini ha presentato “Un grembiule pieno di fiori”. “Abbiamo lavorato intorno alla vita di Santa Zita volendo rappresentare la figura della santa in un modo diverso - ci racconta la regista - un modo dolce, gioioso con Zita bambina che lascia la sua casa a Monsagrati, saluta i suoi fiori per scendere in città a servizio nella famiglia Fatinelli. Abbiamo percorso velocemente la sua vita arrivando poi al miracolo dei fiori”. Ecco i protagonisti:Antonio Bini, Alfredo Gori, Federico Frigeri, Gabriele Pieruccetti, Lorenzo Stefanelli, Mirco Lazzari, Michele Paolinelli, Silvia Della Santa, Enza Bini, Lina Graziani, Luisa Lazzarini, Maria Luisa Bertolli, Francesca Avanzinelli. I bimbi: Silvia, Giorgio, Lorenzo, Alice, Leonardo, Tommaso. Tecnico del suono Emanuele Frigeri, coreografia Elena Tocchini, regia e messa in scena di Patrizia Menchetti Bini. Le musiche e i canti sono stati curati ed eseguiti dall’arpista Anastasia Giusti. Da notare anche la presenza di don Rodolfo Rossi che è stato parroco di San Martino in freddana.