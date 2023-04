"Il mio bilancio è positivo" Il sindaco a ruota libera su progetti, cantieri e opere

"Mancano ancora circa tre mesi al primo anno di mandato, ma sono molto soddisfatto": il sindaco Mario Pardini evoca l’immagine di una giunta a trazione integrale per definire la sua amministrazione che tra circa tre mesi compirà il primo anno di vita. Nell’incontro mensile con i giornalisti, Pardini annuncia che si terrà il consiglio comunale voluto dalle opposizioni sul 25 aprile e dà appuntamento a dopo Pasqua per la nomina del nuovo amministratore Geal.

"Da un punto turistico è finita la bassa stagione che quest’anno non è mai stata tale; sui contenitori inutilizzati abbiamo le idee chiare, nonostante quello che sento in giro; sui progetti PNRR Lucca non ha difficoltà, salvo su uno che come sapete abbiamo dovuto abbandonare, i progetti li abbiamo ereditati, ma vanno avanti e faccio i complimenti agli uffici e agli assessori. Sono soddisfatto anche perché abbiamo un governo nazionale che ci ascolta, ma l’interlocuzione è buona anche con la Regione Toscana. Poi, si può fare meglio, sicuramente, ma sono al momento contento".

Quando spariranno i tir dalla circonvallazione?

"I tir spariranno poco alla volta, con gli assi viari, l’asse suburbano, la rotatoria a Foro Boario, il ponte sul Serchio: tutte opere che cambieranno la fluidità del traffico. Sugli assi, ora che siamo finalmente tutti al tavolo, vedremo di mitigare l’impatto di un’opera strategica".

A proposito di ponte sul Serchio: come mai nessuno del Comune è stato invitato?

"Non siamo stati invitati, nonostante l’opera sia a Lucca: ci è stato detto che la prassi è questa...".

E al cavalcaferrovia di viale Europa non dovevano essere già terminati i lavori...?

"Nicola Buchignani sta impiegando molto tempo sulla vicenda, diciamo che sono contento della modifica del codice degli appalti, sono convinto che certe situazioni non si ripresenteranno e gli enti guadagneranno in efficienza".

A proposito, che fine farà la caserma Lorenzini in abbandono da anni?

"Ci stiamo muovendo, è presto per entrare nei dettagli, ma c’è un’idea e un percorso tracciato con interlocuzioni preliminari".

Tra le questioni bloccate, anche il protocollo d’intesa tra Comune e Soprintendenza per gli spalti delle Mura.

"E’ in dirittura di arrivo, tempo 2-3 settimane e sarà firmato. Ha avuto i suoi tempi, ma prevederà un uso in grado di valorizzare sia il monumento che gli eventi: un accordo a valere nel tempo non solo per il 2023".

Corridoi ecologici sugli spalti: tante critiche sulla scelta di eliminarli, cosa rispondete?

"Riteniamo che quel percorso debba essere portato avanti in altro modo e più incentrato sulla didattica. Partiremo con una fase sperimentale, in cui sarà coinvolto l’Orto Botanico".

Fabrizio Vincenti