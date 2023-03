Il mezzo secolo della “Rivista di archeologia, storia, costume“

La Rivista di archeologia, storia, costume edita dalla Sezione delle Seimiglia dell’Istituto Storico Lucchese celebra quest’anno i cinquant’anni di attività con un incontro pubblico che si terrà giovedì alle 17.30 nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nel complesso di San Micheletto. Sarà occasione di ricostruire il percorso di uno dei periodici lucchesi più longevi attraverso il contributo e i ricordi di quattro storici redattori, Giorgio Tori, Paolo Emilio Tomei, Giovanni Macchia e Sergio Nelli.

Fondata nel marzo 1973 sotto la direzione del professor Guglielmo Lera, si dichiarava “aperta agli interessi culturali della nostra città” riassunti nella titolazione, che in origine comprendeva anche le materie socio-economiche. In cinquant’anni, mantenendosi sostanzialmente fedele alla linea editoriale delle origini, ha ospitato oltre 860 contributi di quasi 400 collaboratori, tra i quali si distinguono Mario Seghieri, che ne fu primo caporedattore, Graziano Concioni, Antonio Romiti, Riccardo Ambrosini, Gino Arrighi, Mario Bertolani, Claudio Ferri, Paola Betti, Gino Fornaciari, Carlo Gabrielli Rosi, Giuseppe Ghilarducci, Luciano Giannelli, Aldo Marsili.

Oggi esce regolarmente in due fascicoli miscellanei o monografici di circa 160 pagine a giugno e dicembre, e viene distribuita in abbonamento ai soci dell’Istituto Storico Lucchese. Con cadenza decennale, la redazione degli indici – l’ultimo pubblicato giusto due mesi fa – favorisce una costante riflessione sull’evoluzione del suo ruolo nel panorama culturale lucchese, quale ci si augura ancor più in questo gradito anniversario. Il prossimo numero è già in preparazione.