Il “memoriale“ Bellandi Alla Fattoria Montechiari il premio in suo ricordo

Una platea d’eccezione ha presenziato sabato scorso all’evento "Calici a Eat Valley" caratterizzato dalla cerimonia di premiazione dell’azienda vinicola "Fattoria Montechiari "di Montecarlo dell’imprenditore Moreno Panattoni, che ha ricevuto il riconoscimento nell’ambito della prima edizione del premio intitolato alla memoria di Rolando Bellandi. Negli spazi di Eat Valley a Ghivizzano , nel comune di Coreglia Antelminelli, in tanti hanno celebrato la figura ispiratrice del premio, Rolando Bellandi, il noto imprenditore scomparso nel dicembre del 2021, che con la sua’Antica Norcineria e con il suo impegno per il territorio, ha contribuito alla valorizzazione dei prodotti tipici della Valle del Serchio e della Provincia. Tra loro, il sindaco di Montecarlo Federico Carrara, il noto giornalista del settore alimentare Claudio Mollo, il presidente dell’Unione Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, oltre a David e Elso Bellandi, i due figli di Rolando promotori dell’evento dedicato al padre.

Il riconoscimento è stato consegnato a Moreno Panattoni, presente con la famiglia e la moglie Catherine, dal presidente della provincia di Lucca Luca Menesini e dal sindaco di Coreglia, Marco Remaschi. Presenti anche il presidente della Strada dell’Olio e del Vino di Lucca, Montecarlo e Versilia, Alessandro Adami, il referente dei presidi Slow Food della Toscana, Marco Del Pistoia, altri componenti delle condotte Slow Food, da ricordare che Rolando Bellandi era il fiduciario della condotta Garfagnana e Media Valle, il consigliere regionale Mario Puppa e diversi amministratori della Valle. "Il suo spirito intraprendente, la passione per i prodotti tipici e una visione che ha anticipato i tempi, meritano sicuramene questo tributo - ha commentato il consigliere regionale Mario Puppa nel ricordare Rolando Bellandi -. Questa prima edizione del premio che porta il suo nome è come un segno che ci indica come dobbiamo proseguire nella direzione da lui tracciata; lungo la strada dell’identità, della qualità, e della tradizione dei nostri prodotti".

Al via poi la degustazione dei migliori olii e vini della Strada dell’Olio e del Vino di Montecarlo e agli assaggi di diverse eccellenze del territorio, come, tra le varie portate, la polenta con il "formenton otto file", preparata e servita da componenti dell’Associazione Culturale Polentari di Filecchio, la zuppa di Aquilea, e le focacce leve tipiche di Gallicano. Il tutto, accompagnato da vini del territorio serviti dai sommelier della Fisar Lucca - Garfagnana. Alla Fondazione Arpa, presente con il professor Luca Morelli e il componente del direttivo Francesco Porcelli, è stato devoluto l’incasso della serata, a sostegno delle ricerche scientifiche in campo sanitario.

Fiorella Corti