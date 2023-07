Il memorial di “Mirco Ungaretti Odv“ Emozioni sotto un cielo pieno di stelle

Era il 22 giugno 2009 quando il sorriso di Mirco si spense per sempre a causa di un’aritmia cardiaca improvvisa e, forse, per il fatto che non ci fosse un defibrillatore nelle vicinanze. Aveva solo 33 anni. Nel 2012 nacque, per volontà del fratello Stefano, l’associazione Mirco Ungaretti Odv che nel tempo ha formato decine di migliaia di studenti insegnando le manovre salvavita. “Ti vogliamo ricordare così per sempre Mirco, con la tua voglia di vivere e di scherzare“. Il 14° memorial di Mirco è stato volutamente sottolineato con il 30° del papà di Mirco e Stefano, Gino, con una bella conviviale dell’associazione sotto le stelle e una tavolata fatta da amici, parenti, docenti, dottori e persone che in questi anni hanno supportato l’attività dell’associazione. Un momento emozionante, carico di nostalgia ma anche di voglia di fare. Nelle scuole, in primis, dove Mirco Ungaretti Odv ha formato anche i professori. Tra le ultime tappe anche la 5B del liceo scientifico Majorana di Capannori con gli studenti che hanno ricevuto dai loro docenti istruttori gli attestati di partecipazione ai corsi Blsd organizzati dai docenti stessi all’ interno della loro scuola.