Il maxi furto nella villa “congelata“ Gli orologi di lusso sono stati rubati al venezuelano nella lista nera

Il furto da mezzo milione di euro in orologi rari è avvenuto a villa l’Uccelliera a San Gennaro, sulle colline capannoresi, disabitata al momento del colpo grosso. La stessa che una settimana fa è stata soggetta al provvedimento della Guardia di Finanza di "congelamento amministrativo", una misura per cui si ha il blocco dei beni ma che, al tempo stesso, prevede che ne debba essere assicurata la conservazione. La lussuosa dimora è stata infatti ricondotta, durante un’indagine della Guardia di Finanza su un presunto caso di riciclaggio nell’acquisto dell’immobile, a Maikel Josè Moreno Perez, già presidente della Corte Suprema di Giustizia del Venezuela (per fare un esempio come la Corte Costituzionale e la Cassazione messe insieme nel nostro sistema giuridico) e inserito nella black list dall’Unione Europea per aver compromesso la democrazia nel Paese sudamericano.

La proprietà sulle colline capannoresi, acquistata per due milioni di euro nel 2016 e adesso nella disponibilità del Demanio, risulta intestata alla moglie Debora Menicucci, modella italo-venezuelana che a San Gennaro ha la residenza, e lì ci avrebbe vissuto, per un certo periodo insieme al padre, almeno fino al 2020, quando scoppiò la pandemia. L’abitazione, al momento della disposizione del congelamento emesso dalla Procura, era mantenuta viva, per così dire, dai custodi. È stato uno dei factotum, tra l’altro cugino della proprietaria di casa che vive nel capannorese, ad accorgersi del furto e quindi ad avvisare i carabinieri.

Come da noi anticipato, i soliti ignoti hanno aperto la cassaforte prelevando i preziosi cronometri, una ventina, per un valore complessivo di 500 mila euro di bottino. Possibile che ci fosse un complice all’esterno a fare da palo e un autista pronto per la fuga. Saranno esaminate le telecamere stradali per ricavare informazioni utili sui veicoli eventualmente utilizzati, mentre non sono disponibili quelle della villa: la videosorveglianza è out, non si sa se gli "occhi elettronici" siano stati manomessi dai ladri oppure se non funzionassero da tempo.

Le indagini comunque proseguono per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Massimo Stefanini