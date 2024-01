“Il male non esiste“, al Circolo del Cinema il film di Hamaguchi

Tante imperdibili date per la stagione “rinascita“ – grazie alla sensibilità e al sostegno dei soci – dello storico Circolo del Cinema che ha rischiato la chiusura e che invece prosegue con la 76esima stagione. Il prossimo appuntamento è domani sera giovedì 1° febbraio al Cinema Centrale con “Il male non esiste“. di Riusuke Hamaguchi. Giovedì 8 febbraio: è atteso “La moglie di Tchaikovskij“ di Kirill Serebrennikov, giovedì 15 febbraio invece la Speciale serata con i registi lucchesi: Unfolded di Cristina Picchi e Pastrone di Lorenzo De Nicola. Giovedì 22 febbraio Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it. Ci sono le tessere da 10 Euro come socio ordinario, da 25 Euro, la tessera abbonamento e anche la nuova tessera sostenitore 2024 del valore di 100 Euro, che, oltre a sostenere l’attività e garantire la sopravvivenza del Circolo, darà la possibilità ai sottoscrittori di assistere a ogni proiezione organizzata nel corso di tutto l’anno sociale.