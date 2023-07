Il Maggio di Alessandro torna a Barga dopo 200 anni

Dopo oltre 200 anni torna a Barga, il 9 luglio alle ore 17 presso il Parco Buozzi, unica data in questa stagione, Il Maggio di Alessandro, da un melodramma di Metastasio, eseguito da "I cantori dell’antico maggio della Garfagnana" nella versione curata da Piergiorgio Lenzi. L’evento, a cui hanno collaborato il museo multimediale di Barga e Unitre di Barga, si inserisce all’interno del Canto del Maggio Festival. Il testo de Il Maggio di Alessandro, ritrovato recentemente a Barga fra le carte di Antonio Nardini e acquisito dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, è stato scritto da un autore sconosciuto verso la fine del ‘700. Si tratta di una rielaborazione in maggio dell’opera di Metastasio "Alessandro nell’Indie", composto senza ariette e ottave, come probabilmente si usava a quel tempo.