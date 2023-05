Il maestro d’armi Mauro Tolomei vince il Palio delle Contrade

Dalla gara individuale al corniolo, alla partecipazione di un pubblico numeroso, interessato e attento. E’ stato un grande successo la quinta edizione del Palio delle Contrade, il torneo organizzato dalle Contrade San Paolino che domenica pomeriggio ha riunito sul baluardo San Paolino le quattro contrade dell’associazione per la gara individuale di balestra antica da banco. Ad aggiudicarsi il prezioso drappo realizzato quest’anno dalla pittrice Maria Guida, il veterano e maestro d’armi Mauro Tolomei della contrada Granchio. Grande esordio sul campo con la loro prima gara per Federico Piccinini, 32 anni e Nicolas Bossi, 17 anni, arrivati rispettivamente secondo e terzo. I ragazzi, entrambi della contrada Sirena, hanno iniziato solo a ottobre il loro percorso nelle Contrade San Paolino, sbaragliando gli avversari. Quarta posizione per il veterano Francesco Finelli della contrada Granchio. A premiare i vincitori il consigliere delegatoalle tradizioni storiche, Lorenzo Del Barga.

“Ho visto dei bei tiri, tenendo conto che siamo sempre a inizio stagione – ha affermato Mauro Tolomei a fine competizione – I miei ragazzi hanno totalizzato dei punteggi veramente buoni, considerando che Federico e Nicolas hanno iniziato il corso di balestra l’anno scorso a novembre. Sono molto soddisfatto, quando vincono loro vinco anche io”. I balestrieri delle Contrade San Paolino si sono inoltre sfidati nella seconda delle cinque gare sociali, primi tre classificati Gianluca Bertolucci, Federico Piccinini e Andrea Baccelli.

Risultati a parte, a vincere il Palio delle Contrade 2023 sono state tutte le Contrade San Paolino, associazione che si contraddistingue da sempre per lo spirito di sportività, amicizia e comunità. L’appuntamento con le Contrade di San Paolino è sabato 3 e domenica 4 giugno sul baluardo San Paolino, con Lucca Medievale.