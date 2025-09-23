Il “Luglio“ e la Francigena rilanciano il turismo

Altopascio fa registrare un interesse sempre crescente e un incremento nelle presenze turistiche. A diffondere i dati di un’ottima crescita è l’amministrazione comunale che parla di un secondo anno di numeri in ascesa. Guardando ai dati, al 31 agosto di quest’anno, infatti, sono già oltre 42 mila le presenze registrate, di cui 8 mila 801 solo nel mese di luglio. Da una parte certamente si può trattare di un effetto traino dei grandi eventi realizzati, dall’altro per l’amministrazione di Altopascio si evidenzia un dato significativo che supera già i numeri riscontrati nello stesso periodo del 2024, anno che si era chiuso con circa 46 mila presenze complessive, e che era già stato considerato molto positivo.

A tracciare una prima analisi è l’assessore Alessio Minicozzi che sottolinea come: "Il fatto che l’incremento si registri soprattutto a luglio – evidenzia –conferma il successo del ‘Luglio Altopascese’, con il suo calendario ricco di eventi che animano la città e le frazioni con feste, spettacoli e ospiti di rilievo nazionale, come Federico Basso ed Edoardo Leo". Secondo l’analisi dei dati tracciata dal Comune anche la valorizzazione dell’antico percorso pedonale che attraversa l’Italia verso le mete di pellegrinaggio, ha giocato la sua parte. "A questo si aggiunge il ruolo della via Francigena – evidenzia ancora l’assessore al turismo –, che continua ad attrarre pellegrini da tutta Europa. La combinazione tra eventi culturali e attrattive storiche, unite a un’offerta di qualità e a una sempre maggiore valorizzazione del territorio, si conferma dunque vincente". In chiusura, per l’amministrazione, c’è ancora da fare ma i risultati premiano il lavoro di promozione portato avanti: "Altopascio – conclude Alessio Minicozzi - si consolida come punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, appassionati di cultura e pellegrini. Adesso guardiamo all’ultima parte dell’anno con grande ottimismo".

Barbara Di Cesare