Il “long Covid“ degli uffici postali In 13 chiusi dai tempi della pandemia

Covid “senza fine“ agli uffici postali che ancora, dal periodo dell’emergenza, non sono riaperti. E si tratta di ben 13 sportelli che ancora stanno dando forfait all’utenza, come ci segnala Michela Benedetti, referente Slc Cgil Lucca, che proprio su questi specifici casi sta sollecitando una risposta da Poste. Una mancanza che sul territorio si sente e lascia più di un disagio tra i cittadini.

Si tratta degli uffici postali di Badia Pozzeveri, Bagni di Lucca Ponte, Casabasciana, Castelvecchio Pascoli, Coreglia Antelminelli, Corsanico, Lucca 10, Matraia, Molazzana, Ruosina (Stazzema), San Ginese, Terrinca (piccolo paesino ai piedi del Corchia), Viareggio 7.

"Uffici ancora chiusi dopo il Covid e qui Poste deve rispondere - sottolinea Benedetti - e dire perchè ancora non li riapre. Sono stati riaperti solo Marginone e Saltocchio, sugli altri nessuna notizia. In più sono chiusi anche i doppi turni di Marina di Pietrasanta, Torre del Lago, Lido di Camaiore, Capannori e Castelnuovo di Garfagnana, sempre per “Covid”".

Il punto per i sindacati è che sussiste una carenza strutturale del 40 per cento a livello di organici. Tanti problemi nella gestione, che si ripercuotono anche sui cittadini, che si trovano dopo mesi di disagi a dover fronteggiare chiusure ad oltranza.

"Fatto è che i lavoratori di sportello in ferie non vengono sostituiti - fa sapere la referente Slc Cgil - e non sono sostituite neanche le persone andate in pensione. Poste mantiene le chiusure anche dopo il Covid per recuperare personale. Questo crea disagio nell’utenza e sovraccarico negli altri sportelli più prossimi. Risultato: gli operatori che sono continuamente assaliti dalla clientela sfibrata dalle inefficienze delle istituzioni e dei servizi. Gli operatori di sportello vengono umiliati nella loro professionalità e non è giusto. La clientela si abitui promuovere adeguati reclami contro l’azienda Poste che continua a alimentare questo disservizio".

Anche sul versante recapito ci sono problemi. Ulteriori difficoltà sia per i lavoratori che per gli utenti, che anche da casa continuano a dover far fronte a disagi e disservizi.

"Il servizio recapito è già da tempo a giorni alterni - segnala Benedetti - , con i portalettere che non sono sostituiti neanche per le ferie. Al rientro trovano le giacenze accumulate, considerato anche il fatto che il servizio è triplicato soprattutto per il recapito pacchi ma non sono triplicati i portalettere".

L.S.