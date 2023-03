Il limbo del cervello adolescenziale ”E’ l’età in cui possiamo prevenire“

di Maurizio Guccione

LUCCA

Cervello e adolescenza, la malattia mentale e la diffidenza che abita ancora nell’animo più recondito della nostra società. Il grande tema del disagio giovanile è stato il fulcro centrale della “Settimana del cervello”. Motore degli appuntamenti già scandagliati e altri che da oggi a sabato si terranno, è il professor Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica, direttore dell’unità di ricerca MoMiLab alla Scuola Imt e delegato nazionale Ancri alle neuroscienze per il benessere delle future generazioni. Uno scienziato a tutto tondo che, nei meandri della psichiatria e della ricerca, naviga ormai da molti anni e dove si distingue per le numerose pubblicazioni scientifiche.

"Quella dell’adolescenza – spiega il docente universitario – è una fase della vita molto delicata, perché assistiamo a una vera e propria rivoluzione del cervello; siamo testimoni della formazione della personalità, della maturazione ormonale, con le sensazioni forti, le pulsioni sessuali, un meccanismo in piena evoluzione; ma tutto questo – prosegue lo scienziato – avviene attraverso una parte del cervello: un’altra lo diventerà tra i 20-25 anni; manca, insomma, lo sviluppo di quella parte dell’organo dove avvengono i processi decisionali, la capacità del giudizio, quella che rende esseri sociali".

Una “macchina” in costruzione, dunque, che deve ancora veder assemblare alcuni parti importanti perché l’individuo possa ritenersi completo. Niente a che vedere, quindi, con la maturità anagrafica fissata per legge a 18 anni: perché, come spiega il professor Pietrini, "è nella terza decade di vita che si arriva a una piena maturazione".

Prosegue Pietrini: "Quella dell’adolescenza è un’età critica in condizioni fisiologiche, ovverosia quando la vita dell’individuo avviene senza particolari difficoltà dovute a implicazioni non organiche; gli studi effettuati nel tempo (il professore ha lavorato a lungo negli Stati Uniti proprio nell’ambito della ricerca in tal senso, ndr), grazie alla tecnologia e con l’utilizzo della diagnostica strumentale come nel caso della risonanza magnetica nucleare, hanno fatto registrare monitoraggi sui soggetti in età avolutiva, andando a concentrare l’attenzione sul cervello: si è visto, così, che la corteccia frontale viene “scolpita” fino a dopo i 20 anni di età".

Per questo la fase"È in questa fase dell’adolescenza – prosegue Pietrini – che si sviluppano certe patologie psichiatriche quali i disturbi dell’ansia, dell’umore e le dipendenze; intervenire precocemente, significa evitare di trovarsi di fronte a un soggetto adulto già minato: porre attenzione alla fase adolescenziale è determinante – conclude – perché possono già esserci segni prodromici di una patologia; per far questo è fondamentale però abbattere ogni tabù nei confronti delle malattie mentali che sono malattie come altre e non conoscono classe sociale; intevenire in età adolescenziale significa evitare, per esempio, di trovarci di fronte a persone depresse, che soffrono perché questa malattia annulla la volontà dell’individuo". Infrangere questo velo di paura verso le patologie psichiatriche, quasi fosse un’onta, è innanzitutto un sintomo di civiltà, utile al benessere individuale e collettivo.