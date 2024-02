Il Liceo Internazionale Esedra va in visita a Montecitorio

“Con grande piacere ho ricevuto alla Camera dei Deputati in qualità di Segretario di Presidenza della Camera gli studenti del Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale di Lucca, vincitori del concorso Giornata di formazione a Montecitorio”. Lo dice il deptuato di FdI Riccardo Zucconi. "E’ stato interessante – aggiunge – parlare con loro della proposta di legge che hanno deciso di presentare al Concorso sul tema della legittima difesa. Una tematica importantissima che rispecchia in primis una realtà di cui i giovani diventano consapevoli per lo più tramite i social, dopodiché rappresenta anche il loro bisogno di sentirsi protetti da una problematica sociale che può coinvolgere tutti“. “È stato bello vedere negli occhi di questi ragazzi la voglia di conoscere le Istituzioni e la politica – chiude Zucconi – e mi rendo sempre più conto che, al di fuori dei palazzi in cui le Istituzioni operano il proprio lavoro, ci si preoccupi più di speculare con polemiche e pregiudizi invece che mostrare alle nuove generazioni quanto importante sia il nostro compito“.