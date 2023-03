Il libro per il bicentenario "Ci sono errori, va rifatto"

"Mancanza di rigore storico, errori ed omissioni. Il libro che celebra il Bicentenario del Comune, “Capannori una comunità plurale, 1823-2023“, va rifatto e il sindaco Menesini si dovrebbe occupare personalmente di una nuova stesura". Il clamoroso intervento di critica sul volume, tra l’altro costato circa 80 mila euro complessivamente, è dell’ex sindaco di Capannori Olivo Ghilarducci, primo cittadino fino al 1995.

"Non sono intervenuto prima per rispetto della riunione istituzionale – scrive Ghilarducci – ma nell’opera sono presenti inesattezze sia nell’impostazione sai nei risultati. Escludendo gli interventi di Bedini, Mazzoni e Micheli, nel resto non c’è il necessario rigore storico, ma solo il riferimento di opinioni. Il lavoro – aggiunge Ghilarducci – è stato affidato ad un editore ex sindaco che ha voluto rafforzare la sua immagine di protagonista di quell’epoca. Le fotografie dei convegni della Democrazia Cristiana da lui presieduti, con la presenza di De Mita e Goria, hanno poco a che fare con la storia di Capannori. Sono totalmente assenti riferimenti ad altri partiti, come quello Comunista e quello Socialista che hannoa avuto un ruolo nella storia del Comune, con figure di rilievo come Merano Bernacchi e Sergio Marchetti dimenticate. Se mi avessero chiesto un commento, avrei ricordato senza dubbio il lavoro arduo realizzato insieme per scongiurare i traffici nel settore dello smaltimento rifiuti e l’impegno e la lotta contro la realizzazione dell’inceneritore nella Piana".

"Se mi avessero chiesto una foto – aggiunge – avrei indicato quella che mi ritrae come capo delegazione con gli altri colleghi della Provincia di Lucca nella visita che facemmo a Sua Santità Giovanni Paolo II, o la storica prima firma di un gemellaggio, quello con Losheim. Menesini – conclude Ghilarducci – avrebbe dovuto prevedere queste situazioni e curare personalmente l’opera. Per presentarsi nelle ulteriori tappe delle celebrazioni dei 200 anni di Capannori, chieda una seconda edizione del lavoro, depurata però da tutti gli errori". Una presa di posizione chiara. Sul costo, invece, di questa iniziativa editoriale, era intervenuta nelle scorse settimane la Lega.

Massimo Stefanini