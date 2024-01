Il libro da cui è tratto il film. Il racconto

Nella mattinata di ieri, durante la cerimonia per il Giorno della Memoria che Prefettura e Consulta Provinciale degli Studenti hanno promosso al Polo “Fermi-Giorgi“, è intervenuta anche la professoressa Silvia Angelini (in foto Alcide). Angelini è infatti una delle autrici del romanzo “L’orizzonte chiuso. L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana 1941-1943“, edito a Lucca nel 2002 da Maria Pacini Fazzi, e di cui sono autori anche Oscar Guidi e Paola Lemmi, e da cui è stato realizzato il docufilm “Per un nuovo domani“ andato in onda venerdì sera su Rai 3.

L’autrice ha ricordato come “quella“ storia sia passata anche dalla provincia di Lucca, con l’internamento appunto a Castelnuovo Garfagnana di alcune decine di ebrei provenienti per la maggior parte dalla Germania e dalla Polonia. Le relazioni sviluppatesi tra questi e i residenti sono approfondite all’interno del libro scritto a sei mani. Un risultato di grande ricerca tramite le documentazioni e le testimonianze raccolte.

"Dobbiamo pensare a chi e cosa ha sofferto il nostro territorio - dice Angelini - . Non dobbiamo pensare che non ci tocchi, sul nostro territorio sono stati tre gli snodi per l’internamento ebraico: Bagni di Lucca, Castelnuovo e Altopascio. Non dobbiamo dimenticarlo, ma tenerlo sempre in mente".

R. G.