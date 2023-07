Il legame tra Comune e associazioni Il progetto “Be-Coming Closer“ "Abbiamo creato una squadra"

Be-coming Closer: un progetto promosso dal comune con il partenariato delle associazioni del territorio e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che andrà avanti, toccando varie frazioni, dal 1° luglio al 30 settembre. La locandina e il calendario degli appuntamenti, alcuni ancora in via di definizione, sono stati presentati dall’assessore Priscilla Valentino nel corso di un incontro in comune. "Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessore Valentino – che mira a ‘’fare comunità’’. Abbiamo formato una rete di associazioni creando una squadra che girerà per i paesi, proponendo iniziative culturali, di intrattenimento e spettacolo, di formazione, di attenzione alla salute, soprattutto per favorire contatti più diretti tra la popolazione, l’ente e le associazioni stesse." Luca Marchi, in rappresentanza della Fondazione CR Lucca, ha espresso il compiacimento per il progetto che, in linea con gli scopi statutari della Fondazione, si sviluppa in sinergia con Enti locali e associazioni del territorio e cittadini stessi. Molte le associazioni presenti, attori dell’iniziativa, come la Croce Rossa, con il presidente locale Moreno Fabbri e l’operatrice Mara Spadoni, che proporranno il punto salute e la ginnastica adattata anche per persone anziane. Monica Mattei, per conto di Partecipazione e Sviluppo, ha presentato l’iniziativa musicale che coinvolge i "Suonatori di Djambe" diretti da Bakari, cittadino senegalese che di recente ha acquisito la cittadinanza italiana. L’operatrice Martina Rosati ha illustrato l’ Arte-Terapia, da svolgere in contatto con nuclei familiari; Elena Favilli ha parlato della Biblioteca errante Pinocchio, in collaborazione con la Pro-Loco; Gemma Fazzi dell’Auser Bagni di Lucca ha illustrato il corso di avviamento all’informatica per imparare ad usare il computer e Internet. Al progetto ha dato la propria adesione anche il Lions Club Valle del Serchio che organizzerà due giornate di prevenzione medica con specialisti a San Cassiano di Controni e a Fabbriche di Vallico in data da stabilire.

La fruizione delle attività, adatte a tutte le età, è completamente gratuita. "Grazie a tutte le associazioni che partecipano con entusiasmo al progetto, - ha detto il sindaco Paolo Michelini – un progetto che avvicina le frazioni e aiuta i cittadini a crescere".

Marco Nicoli