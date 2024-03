Il legame con la città e il patrimonio culturale

Lucca è pronta per vivere un mese ricco di eventi dedicati al Bicentenario della morte di Maria Luisa, Duchessa di Lucca, un’iniziativa che celebra il contributo fondamentale di questa figura storica alla città e al suo patrimonio culturale. Organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e sostenuto dalle istituzioni locali, il programma offre un’opportunità unica per approfondire la vita e le opere di questa straordinaria sovrana. L’apertura delle celebrazioni è stata ieri 2 marzo a Villa Bertelli Forte dei Marmi, con i saluti istituzionali del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Andrea Palestini, e l’intervento della rinomata scrittrice e giornalista Nadia Verdile.

Durante l’evento, è stato proiettato il documentario "Noi Maria Luisa, Infanta di Spagna, Duchessa di Lucca", seguito dall’intervento di Pietro Paolo Angelini su "Da Maria Luisa a Lorenzo Nottolini…". Inoltre, hanno presentato il volume "Lorenzo Nottolini, regio architetto ed Ingegnere", mentre l’associazione "La Sorgente" di Guamo completerà la cartellonistica presso le fonti del monumentale acquedotto di Lucca. Il 13 marzo, a Villa Borbone a Viareggio, si tiene un pomeriggio celebrativo e formativo curato dall’Accademia Maria Luisa, con relazioni su vari aspetti legati alla figura della Duchessa. Il programma include omaggi floreali al Cenotafio e al Mausoleo dei Borbone Parma, seguiti da presentazioni e relazioni su temi storici, urbanistici e culturali legati a Maria Luisa di Borbone. Il 14 marzo, nell’ambito della rassegna "Giovedì al Museo" organizzata dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, Pietro Paolo Angelini terrà una relazione su "Maria Luisa, Duchessa di Lucca, una governante da ricordare nel bicentenario della sua scomparsa".

L’appuntamento sarà accessibile in presenza presso il Museo o online tramite Google Meet. Il 15 marzo, gli studenti avranno l’opportunità di visitare la Villa Reale e la Specola di Marlia, con un intervento di Angelini sull’osservatorio di Marlia, "una porta aperta verso il cielo, una terrazza sulla Piana e la città di Lucca, la città di Maria Luisa". Infine, il 21 marzo, a Palazzo Ducale a Lucca, si terrà un pomeriggio celebrativo e formativo curato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dall’amministrazione provinciale, con visite guidate ai locali della Prefettura e del palazzo, omaggi floreali al monumento di Maria Luisa in Piazza Grande, e relazioni su vari temi storici legati alla Duchessa. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e offrono la possibilità di ricevere un certificato di presenza. Questo mese di celebrazioni rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’importanza di Maria Luisa di Borbone per la storia e la cultura di Lucca, e per rendere omaggio alla sua eredità duratura.

Re. Graz.