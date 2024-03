Il lavoro al centro del progetto. Del Chiaro presenta la sede

Al via sulle note di "Una vita in vacanza" dello Stato Sociale, la canzone simbolo della dignità del lavoro e delle necessità che le nuove generazioni non mollino, inseguendo i propri sogni. E’ partita così l’inaugurazione della sede elettorale in via Pesciatina a Lunata di Giordano Del Chiaro, candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative che rinnoveranno il consiglio comunale di Capannori l’8 e il 9 giugno. Il lavoro come tema centrale della campagna dell’assessore che correrà per prendere il posto di Luca Menesini, presente al taglio del nastro (tra i personaggi di spicco anche l’ex sindaco di Porcari Alberto Baccini) insieme a molti sostenitori. Del Chiaro ha proposto l’Università dei mestieri: un luogo in cui, in collaborazione con le associazioni di categoria, ridare valore a quelle attività che hanno caratterizzato il tessuto di Capannori e che vanno a sparire e realizzare opportunità di lavoro per i giovani del territorio.

Due le questioni prioritarie: creare le opportunità lavorative per le nuove generazioni sul territorio, senza che siano costretti ad andarsene per realizzarsi professionalmente, e ridare dignità a tutte le professioni.

"Oggi sembra strano sognare di fare il cuoco, il cameriere, il sarto, l’agricoltore o il pastore, il pizzaiolo e tante altre professioni che invece sono mestieri importanti che richiedono professionalità – ha spiegato, – trovo svilente che si pensi che esistano mestieri di serie A e mestieri di serie B, perché a fare la differenza è la passione e la competenza".

"Capannori è territorio dell’artigianato, un artigianato talentuoso, creativo, che ha fatto sta facendo storia, è territorio del piccolo commercio, delle botteghe, dei panifici, dei norcini, dell’agricoltura, il calzaturiero, la ristorazione, e si iniziano anche corsi nuovi dove chi sa insegna alle nuove generazioni. Questo percorso, ovviamente, sarà supportato dal Comune, perché ritengo necessario e prioritario che il talento e le competenze di Capannori e della Piana di Lucca trovino spazio di crescita e di progettualità lavorativa sul nostro territorio, rendendolo un polo di attrazione in Toscana e non solo. Si tratta in qualche modo di un concetto che possiamo sempre definire di ‘economia circolare’, anche tra tradizione e innovazione. Il mio comitato elettorale sarà la casa di tutti".

Massimo Stefanini