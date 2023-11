Il lato goloso del Maestro. Puccini

Anche quest’anno, in occasione de Il Desco, la Fondazione Puccini propone una serie di eventi per promuovere e far conoscere la figura del Maestro Giacomo Puccini Il primo evento, dedicato a Puccini "buongustaio" e il suo lato goloso e amante dei prodotti del territorio, è in programma sabato 2 dicembre alle ore 16 all’interno de Il Desco, con il volume "A tavola con i grandi". Ricette e curiosità di personaggi illustri a cura di Marco Capaccioli e Adriano Rigoli.

Il volume racchiude infatti un ricettario che riunisce nomi celebri come Leonardo Da Vinci, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti, Enzo Ferrari, Enrico Caruso, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Pascoli, Michelangelo, Ugo Tognazzi e moltissimi altri. Domenica 3 dicembre alla 15:30, sempre al Real Collegio il Maestro Giacomo Puccini si presenta al pubblico dei più piccoli con "Piacere, sono Giacomo Puccini!", un laboratorio alla scoperta di come il Maestro sia diventato uno dei compositori d’opera più famosi al mondo e di cosa sia un’opera.

Il programma di eventi prosegue al Puccini Museum – Casa Natale, dove nei giorni 8, 9 e 10 dicembre alle ore 12 è possibile partecipare a visite guidate a tema intitolate "...avrei bisogno di un po’ d’olio, ma di quello bono". Giacomo Puccini Buongustaio, al prezzo ridotto "speciale Fuori dal Desco" di 7 euro. Domenica 10 dicembre ecco un laboratorio per i più piccoli "Festeggiamo Giacomo Puccini!", dedicato alla realizzazione di un calendario dell’anno pucciniano dove segnare tutti gli eventi in programma. Consigliato per bambini dai 5 ai 11 anni. Durata due ore. Costo: 7 euro per partecipante. Per le iniziative al Puccini Museum è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni tel. 0583 1900379 .