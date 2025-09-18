Il lago della Gherardesca nelle foto del Gruppo Compitese

Domani alle ore 18 si inaugura la mostra fotografica collettiva dedicata al Lago della Gherardesca, allestita nei locali di BCAssicura srl in via San Martino 13B a Marlia. Le opere esposte sono realizzate dai soci del Gruppo Fotografico Compitese.

La mostra patrocinata dal Comune di Capannori resterà poi aperta tutti i giorni feriali dalla 9 alle 18 fino al prossimo 24 ottobre e sarà visitabile con ingresso libero.

Ecco l’elenco degli autori delle opere esposte: Mario Barsocchi, Mario Battaglia, Teresa Del Chierico, Marcello Ciacci, Alessandra Fava, Ugo Favilla, Marzia Francesconi, Walter Francesconi, Giorgio Giannini, Valentino Giannini, Bruno Mancini, Roberto Micheli, Leone Nottoli, Lori Orsi, Stefano Orsi, Roberto Pardini, Lido Scarpellini, Moreno Verdigi, Sergio Ulivi.

Il Lago della Gherardesca si trova nel comune di Capannori, nel Compitese, ed è un piccolo bacino risorgivo che rappresenta l’ultimo residuo del grande Lago di Bientina, bonificato nel XIX secolo. È un’area protetta di grande valore naturalistico, ideale per il birdwatching e per passeggiate ed escursioni a piedi o in mountain bike, soprattutto per la sua ricca avifauna. La mostra fotografica vuole offrire uno sguardo particolare su questa realtà che non tutti hanno ancora potuto ammirare.