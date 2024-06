Il Gruppo A.Celli festeggia 80 anni di attività

PORCARI

Il Gruppo A.Celli celebra un traguardo storico: 80 anni di attività. Per commemorare questo importante anniversario, si è tenuto un evento che ha visto la partecipazione dei vertici del Gruppo, oltre che delle più alte cariche istituzionali e personalità del territorio. Durante la celebrazione, sono stati ripercorsi gli anni di storia del Gruppo, mettendo in luce i traguardi raggiunti e le sfide future. I ricordi e le memorie hanno illustrato le tappe di un percorso costante che ha visto l’azienda nascere in un’Italia alle prese con la ricostruzione postbellica fino ad evolvere il suo valore tecnologico, espandendo la sua attività al di fuori dei confini italiani e oltre il proprio settore di appartenenza. Oggi questa realtà, che nel tempo si è trasformata in un gruppo industriale, impiega

direttamente oltre 300 persone e genera un indotto che supera le mille unità. Il fatturato del

2023 ha raggiunto i 200 milioni di euro, con una percentuale di esportazione superiore al 95%

in oltre 60 paesi nel mondo. Il gruppo è saldamente presente in Asia, nelle Americhe, in Cina e in Turchia, con due stabilimenti produttivi a Tassignano e Rughi – dedicati rispettivamente al

mercato della carta e a quello del tessuto non tessuto- che coprono 25mila metri quadri ed un terzo stabilimento in fase di completamento a Porcari.

Seguiranno la divulgazione di una serie di video documentari, la pubblicazione di un volume di memorie e altre sorprese.