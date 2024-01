Il grazie del mercato di “Pulia“ “Finalmente un interesse vero“

Gli operatori del Mercato Ortofrutticolo di Pulia ringraziano l’amministrazione per l’impegno a riqualificare l’area. “Alla luce dei tanto attesi risvolti in merito allo stanziamento di fondi per i lavori di riqualificazione dell’intera area di Pulia, le ditte operanti all’interno del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Lucca – Ardito E C, Ingrofrutta, Garzella, Riccomini Orosmano, Buoni Marco, Ortofrutta Lucca Centro e Cooperativa Facchinaggio e Trasporto – esprimono, attraverso la voce unanime di titolari e dipendenti, la propria gratitudine all’amministrazione comunale, agli assessori Buchignani e Granucci e al Sindaco Mario Pardini per l’interessamento fattivo e risolutivo riguardo all’urgenza di un intervento e per la sensibilità, l’attenzione e la serietà con cui l’intera giunta ha valutato la situazione“, premettono. “Operiamo da decenni con grande scrupolosità in un settore come quello agroalimentare, fondamentale per l’intera comunità della città di Lucca e, nonostante il deterioramento della struttura, fisiologico dopo anni di semi abbandono istituzionale – sottolineano –, abbiamo comunque scelto la strada della continuità piuttosto che quella della privatizzazione per salvaguardare e tutelare il lavoro, i lavoratori, i produttori locali e le dinamiche consolidate delle forniture ai vari esercenti del territorio ai quali garantiamo quotidianamente qualità e freschezza dei prodotti. Le reiterate proroghe e il continuo disinteresse delle amministrazioni precedenti, presenti e sterilmente propositive quasi esclusivamente in periodo di campagna elettorale, hanno portato alla decadenza strutturale in cui versa attualmente quello che invece costituisce un polo di grande importanza per l’economia cittadina“.