Il grande omaggio a Morricone Domani il concerto a Mont’Alfonso

Per oltre vent’anni è stata “la voce” di Ennio Morricone, affiancando il maestro sia in studio sia dal vivo. Soprano aperta al contemporaneo, Susanna Rigacci tornerà per una sera a quello straordinario repertorio, nel concerto “Musiche da Oscar - Omaggio a Morricone” dell’Ensemble Le Muse. Appuntamento domani alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Inizio ore 21,15.

Ennio Morricone è tra i più amati compositori di colonne sonore di tutti i tempi, le sue musiche affascinano generazioni diverse e attraversano svariati generi. Tra i tanti riconoscimenti in bacheca troviamo due Oscar, tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Per non dire dei 70 milioni di dischi venduti nel mondo.

La sfida è omaggiarlo in modo diverso, sfuggendo a pedisseque rielaborazioni del suo repertorio. Intento in cui eccelle l’Ensemble Le Muse, formazione che può fregiarsi di importanti riconoscimenti internazionali conquistati anche grazie a questo progetto. Diretto al pianoforte dal suo fondatore, il maestro Andrea Albertini, l’ensemble ci conduce attraverso un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone. Musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva scene di film come “C’era una volta il west”, “Il Buono il brutto” e il cattivo, “Giù la testa”. E ancora, le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo cinema Paradiso”, per approdare a “The hateful eight”, la colonna sonora che gli ha fatto vincere l’Oscar nel 2016. Ascolteremo anche un Morricone che forse non ci aspettavamo, e cioè il Morricone autore di canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Jon Baez).

