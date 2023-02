Dopo il Carnevale dei bambini, la sfilata sulle mura e la tordellata in piazza San Francesco, il programma Lucca in Maschera propone per il 18 febbraio il Gran Galà di Carnevale, l’ultimo appuntamento, dedicato in questo caso agli adulti.

Vista la grande richiesta di adesione, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire a tutte le maschere la possibilità di partecipare al ballo: quindi non solo più costumi d’epoca, ma anche travestimenti attuali, purché carnevaleschi, oppure abito elegante e maschera.

L’appuntamento è per le ore 21 alla Cavallerizza di piazzale Verdi. Gli ospiti saranno accolti con musica da gran galà e balli a tema a cura del Laboratorio Brunier. Dalle 22 spazio al Dj set di Fabio Mago DJ. Il costo del biglietto è di 30 euro e dà diritto a un drink. Sunflower Lucca curerà i cocktail. I biglietti sono acquistabili in prevendita alla biglietteria del Teatro del Giglio, oppure online su https:www.ticketone.iteventseriesgran-gala-del-carnevale-3321913.L’amministrazione ricorda che parte del ricavato proveniente dalla bigliettazione della serata sarà devoluto in beneficenza. La festa del Carnevale continua, o meglio si avvia al gran finale con la festa del 18 febbraio che ora apre a tutte le maschere, in modo da consentire libertà di scelta e anche di poter utilizzare, senza aggravi di spesa, ciò che ognuno ha già in casa. Anche i più scettici si sono dovuti ricredere sull’indice di gradimento e la partecipazione che ha ottenuto finora il “Lim“, Lucca in Maschera. Un evento dietro l’altro, è stato un crescendo di folla. Quasi 20mila persone hanno partecipato alla sfilata sulle Mura del Carnevale di Viareggio e, nel finale di giornata, i ristoratori Fipe Confcommercio hanno dato vita alla tordellata San Francesco: oltre 8mila tordelli polverizzati in due ore. La fame di festa e di divertimento non si placa.