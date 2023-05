"Il Governo taglia i fondi per il contributo affitto Una scelta scellerata"

"Fare il possibile per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto: scellerata la scelta del Governo di tagliare questi fondi e lasciare scoperti Regioni e Comuni. Altopascio, però, farà la sua parte". A dirlo sono i gruppi di maggioranza di Altopascio – Partito Democratico, Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, ViviAmo Altopascio e Azione – , che criticano la scelta governativa di non confermare il Fondo Nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole. "Il “tesoretto“ statale era destinato alle famiglie con redditi medio-bassi e – attraverso le Regioni – veniva trasferito ai Comuni e ai cittadini attraverso appositi bandi. Solo nel 2022, il Comune di Altopascio ha potuto sostenere 165 famiglie con un’erogazione media di 1.000,33 euro. Adesso i soldi ce li metterà tutti il Comune. Togliere il fondo statale significa gravare ancora di più sulle casse comunali già provate da aumenti e rincari".