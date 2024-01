Il giudice riconosce la carta docente ai precari

I Cobas, con la preziosa collaborazione dell’avvocato Giorgio Leoncini, hanno avviato una serie di ricorsi per il riconoscimento della carta docente anche agli insegnanti precari: per il primo di essi il 15 gennaio 2024 il Tribunale di Lucca ha emesso una sentenza favorevole. Numerosi ricorsi erano stati già vinti in altre province e la stessa Corte di Cassazione si era espressa in modo chiaro con la sentenza n. 29961 dello scorso 27 ottobre. Tale sentenza, ripresa anche dal Giudice del Lavoro di Lucca, aveva confermato che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche senza presentazione di una domanda in tal senso diretta al Ministero e con possibilità di ottenere il risarcimento danni anche per gli ex docenti nel frattempo fuoriusciti dal sistema scolastico.

La sentenza del Giudice del Lavoro di Lucca ha riconosciuto la discriminazione operata dal Ministero verso i docenti con contratto a tempo determinato che, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non hanno potuto usufruire del beneficio. Nello specifico, l’istanza del ricorrente è stata accolta dichiarando il diritto del docente a ottenere il bonus e, quindi, l’accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto.