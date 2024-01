Il giorno prima : "Andò in reparto e cercò la dottoressa poi all’orto botanico"

Il giorno prima e quello dopo. Si ricostruisce in aula al processo in Corte d’Assise per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani contro Gianluca Paul Seung, l’imputato 35enne in carcere che ieri ha rinunciato a comparire. "No, purtroppo non ebbi l’opportunità di avvisare la dottoressa che era venuto un uomo in reparto a cercarla". L’operatrice socio-sanitaria dell’Spdc si rammarica. Ma quell’episodio, preso singolarmente, in quel momento non sembrava così rilevante. Ha assunto importanza dopo. Dopo il massacro e dopo che i colleghi hanno ricollegato indizi, ricordi. E’ il 20 aprile 2023 e qualcuno suona il campanello del reparto che la professionista dirige.

"Erano le 17 circa – rammenta l’oss, ho risposto al videocitofono, un impianto non di ultima generazione che mostra immagini in bianco e nero. L’uomo chiese della dottoressa Capovani. ‘Non c’è’, dissi io. ’Ha appuntamento?’. ’No, affermò, ma quando ho bisogno e sto male, mi presento e mi riceve’. Io gli domandai con insistenza il cognome, ’così vado a vedere se c’è e può riceverla’. L’infermiere però mi suggerì di chiudere. Non feci in tempo a girarmi verso il videocitofono che era già andato via".

Il volto? "Non lo conoscevo. Ma ho notato dei particolari del viso. Era giovane, aveva gli occhi come a mandorla. Parlava bene italiano e aveva un cappello con la visiera. Abbassava continuamente la testa". La testimone, che raccontò dell’episodio dopo il delitto ai colleghi, ha fatto il riconoscimento fotografico. "Una foto è molto somigliante". La donna prosegue nella descrizione davanti alla Corte d’assise (presidente Zucconi). "La carnagione era olivastra. Non aveva la barba". "Aveva i baffi?", come si nota sui social dell’imputato che abita a Torre del Lago, domanda la difesa (avvocati Gabriele Parrini e Alessia Ratti). "Mi sembra di no".

Un’altra operatrice delle pulizie, stavolta all’Orto botanico, adiacente al Santa Chiara, spiega che si trovava nella struttura universitaria alle 20, quando si presentò un uomo. "Voleva visitare l’orto. Gli dissi che stava chiudendo. Era vestito di nero, capelli neri corti, alto 1.70 metri e aveva uno zaino nero. Lo riferii in portineria". Il giorno dopo la psichiatra fu uccisa. "Vidi poi le foto dell’imputato sui giornali e in tv e lo riconobbi". Un sopralluogo prima di agire? Questo rafforzerebbe l’ipotesi della premeditazione.