Il giorno della salute. Misericordia in piazza per fare prevenzione

L’appuntamento è per sabato 13 aprile quando – dalle 10 del mattino alle 18 – piazza Napoleone diventerà efficiente avamposto di prevenzione e salute. L’iniziativa è stata presentata ieri alla sede della Misericordia dal proposto Luca Papeschi, il direttore Sergio Mura e il vicesindaco Giovanni Minniti. “Sarà l’occasione per offrire alla cittadinanza una serie di servizi di prevenzione cardiologia, diabetica e anche per chi ha difficoltà audiovisive – spiega Papeschi –, perchè la salute passa anche e soprattutto attraverso questi screening. Ringrazio anticipatamente le associazioni che parteciperanno“. Nel dettaglio sabato saranno in programma visite gratuite aperte a tutta la popolazione per la prevenzioen cardiologica, misurazione del tono oculare, della glicemia e find risk (predisposizione al diabete), esami audiometrici e screening aneurisma dell’aorta addominale.

Sempre sabato, alle 10.30 in questo caso nella Sala dell’Armeria di Palazzo Ducale sarà presentato il progetto “Stazione di Posta“ realizzato con fondi Pnrr. “Un centro servizi attivo contro la marginalità – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Minniti – che includerà anche un centro odotoiatrico“. Alle 15 in piazza Napoleone si terranno le dimostrazioni di primo soccorso Pblsd e Blsd a cura del Gruppo “L.Daneri“ della Misericordia di Lucca. Alle 16 è invece in programma l’inaugurazione dei nuovi mezzi in dotazione alla Confraternita. A seguire avverrà la premiazione dei volontari.

“Una intera giornata in cui sarà possibile conoscere le attività della Misericordia di Lucca ed iscriversi, usufruire di visite, esami diagnostici ed approfondire diverse tematiche di carattere sanitario – sottolineano Papeschi e Mura – . Sarà l’occasione anche per presentare un importante progetto ricolto alla cittadinanza, al quale stiamo lavorando intensamente da tempo insieme al Comune di Lucca. Chiusura poi in bellezza, con la benedizione e inaugurazione dei tre nuovi automezzi. Aspettiamo tutti per fare festa insieme a noi“.

L’evento di sabato è stato battezzato “Il giorno della Misericordia e della salute“ ed è organizzato in collaborazione con Provincia di Lucca, Acustica Umbra, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Associazione Lucchese Diabetici, Unuci Lucca, Centro di Sanità Solidale Lucca.

Intanto domani nella sede della Misericordia in via Gaetano Luporini, 36 a Sant’anna, a partire dalle 21 si terrà un corso gratuito di primo soccorso. Un’importante opportunità per imparare le manovre salvavita che possono rivelarsi preziose, se non essenziali, in caso di emergenza. Per informazioni il numero è 0583.494902.

