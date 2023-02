Il Giglio spalanca le porte ai giovani Il teatro diventa svago e crescita

I giovani di Lucca e l’interesse per la musica. Un percorso che trova aperto un dibattito interessante, a partire dalla recente richiesta di alcuni consiglieri comunali di Forza Italia e Fratelli d’Italia che, attraverso una mozione, chiedono di individuare spazi per una discoteca, una sorta di sasso lanciato a chi può essere interessato a raccoglierlo, per dare vita a un luogo da sempre dedicato a chi cerca uno svago dal carattere leggero. L’interesse per la musica e per le arti teatrali, trova tuttavia spazi a partire dalle istituzioni scolastiche fino ad arrivare alle proposte che il Teatro del Giglio sta da tempo attuando. La mission del Teatro, nell’ottica di diffondere la cultura a partire dai più giovani, sembra dare i suoi frutti. Procede speditamente, infatti, il progetto "Giglio Young card", ovverosia la carta gratuita che dà la possibilità ai giovani nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni, di assistere agli spettacoli. Chi rientra in questa proposta, grazie a uno sconto del 50%, può acquistare i biglietti per i posti distribuiti in platea e nei palchi centrali. Uno slancio verso le nuove generazioni che favorisce l’avvicinamento di questa fascia di età agli eventi teatrali. L’iniziativa, già partita...