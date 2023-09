Il Giglio ribatte a Veronesi ”I ritardi non sono colpa nostra”

Lamentele ricevute, ma puntualmente rimandate al mittente. E oltretutto quasi in tempo reale.

Le affermazioni rilasciate nella giornata di lunedì dal presidente del Comitato per le Celebrazioni Pucciniane, il maestro Alberto Veronesi, sui presunti ritardi a cui sarebbe incorsa l’affissione dei manfesti concerti (e in particolare a un grande manifesto sulla facciata del teatro) e delle iniziative dei prossimi mesi sulla facciata del Teatro del Giglio, vengono respinte seccamente dallo stesso Teatro del Giglio.

"Duole che non si sia ancora riusciti ad affiggere il grande manifesto sulla facciata del Teatro del Giglio, per lungaggini burocratiche, che il Comitato ha deliberato già a luglio, invito gli uffici preposti a fare presto, perché la dimensione degli eventi, e l’importanza che stanno assumendo queste celebrazioni non possono consentire ritardi burocratici", aveva detto il maestro Veronesi annunciando le iniziative del Comitato per i prossimo mesi.

"In riferimento alle dichiarazioni uscite a mezzo stampa, relative a presunti ritardi del Teatro del Giglio che avrebbero portato alla mancata affissione del ‘grande manifesto sulla facciata del Giglio‘ – è la pronta replica del teatro diffusa con una nota agli organi di informazione – preme chiarire che il Teatro ha dato la propria disponibilità fin da luglio ad attaccare il banner, ma gli adempimenti burocratici sono ovviamente a carico del Committente, cioè il Comitato per le Celebrazioni pucciniane".

Secondo il Teatro, insomma, la pratica si sarebbe bloccata per la richiesta di una modifica in Sovrintendenza e dunque senza l’autorizzazione di quest’ultima è impensabile che l’ente di piazza del Giglio possa procedere in autonomia.

"A quanto ci risulta la pratica, presentata dal Comitato al Suap nel mese di agosto – conclude la nota – è attualmente all’esame della Soprintendenza (dove peraltro risulterebbe essere arrivata appena il primo settembre (vale a dire tre giorni prima della presa di posizione di Veronesi, che è dal 4 settembre ndr) per la modifica richiesta dalla stessa sul rendering".

"Pertanto – conclude il Teatro del Giglio invitiamo il Comitato a farsi parte diligente affinché le pratiche vengano accelerate, senza imputare responsabilità agli uffici del Teatro del Giglio. Ribadiamo che non appena ci verrà consegnato il banner con le autorizzazioni della Soprintendenza lo stesso verrà immediatamente affisso alla facciata del Teatro".

