Il Giglio omaggia Puccini Stagione con Butterfly e Boheme

Si aprirà in autunno la nuova stagione della lirica al Teatro del Giglio. Da ottobre a marzo quattro gli appuntamenti con opere di fama mondiale: due opere di Puccini (Boheme e Madama Butterfly) e Il Barbiere di Siviglia e il Trovatore. Annunciato a sorpresa uno spettacolo extra pensato per le nuove generazioni: l’Elisir d’amore.

Le scelte per la lirica sono state guidate da due punti focali: il primo sono le celebrazioni per l’anno pucciniano e poi la fondamentale attenzione al pubblico e alle nuove generazioni.

Il via al cartellone dal 20 al 22 ottobre con un cast d’eccezione per una Boheme in collaborazione con il Ravenna festival e la ”star” Juliana Grigoryan nei panni di Mimì. Si continuerà dal 12 al 14 gennaio 2024 con la rappresentazione del capolavoro di Gioacchino Rossini Il Barbiere di Siviglia in un’interpretazione moderna e contemporanea che tratterà come tema lo scontro generazionale.

L’allestimento della Butterfly – in scena il 17 e il 18 febbraio – vedrà sul palco una stesura poco conosciuta dell’opera: infatti, verrà eseguita la seconda versione dell’opera Puccini quella cosidetta “bresciana”.

Il piccolo aneddoto dietro a questa rara versione è che nell’esibizione del 28 maggio 1904 andò in scena al Grande alla Scala di Milano e fece “fiasco” così venne rimaneggiata da Puccini in un nuovo allestimento.

La stagione si concluderà dal 15 al 17 marzo con la rappresentazione del Trovatore di Giuseppe Verdi che fa parte della trilogia popolare del maestro di Busseto. Sarà un allestimento molto più locale anche a livello di coproduzione proprio perché verrà affiancato dall’orchestra del teatro Goldoni di Livorno.

Verrà inoltre presentato un quinto titolo fuori abbonamento, l’opera donizettiana Elisir d’Amore pensato soprattutto per le nuove generazioni e le scuole.

Infine, la grande novità la prossima stagione lirica saranno anche le visite guidate in palcoscenico realizzato per ognuno dei cinque titoli in cartellone un’occasione preziosa per conoscere più approfonditamente gli allestimenti operistici prima di assistere allo spettacolo .

