“Il Giglio nei borghi“ Due spettacoli speciali

Per il secondo anno consecutivo il Teatro del Giglio, con la rassegna “Il Giglio nei borghi“, torna a programmare spettacoli in alcuni tra i bellissimi borghi della nostra provincia. Il progetto, realizzato dal Teatro del Giglio in collaborazione con i Comuni San Romano in Garfagnana e di Pescaglia e con l’Associazione Lucchesi nel Mondo, porta in scena in questi luoghi suggestivi il concerto - spettacolo “From Puccini with love“ su regia di Nicola Fanucchi, con gli arrangiamenti originali da La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot realizzati dal Quintetto Lucensis.

Due le date previste nel cartellone: oggi appuntamento alle 21.30 a San Romano in Garfagnana (sul sagrato della Chiesa di San Romano Martire), mentre domenica 3 settembre (alle 21) a Celle dei Puccini (Pescaglia), nella piazzetta adiacente al Museo Pucciniano messa a disposizione dall’Associazione Lucchesi nel Mondo.

La voce delle eroine pucciniane sarà quella del soprano Silvana Froli, mentre il ruolo tenorile sarà interpretato da Alfonso Zambuto. Attrice e voce recitante Rebecca Fanucchi il 5 agosto, Laura Favilla il 3 settembre. Al Quintetto Lucensis – composto da Rossana Pansani (flauto), Tommaso Guidi (oboe), Lorenzo Vagnetti (fagotto), Emaneule Gaggini (clarinetto) e Massimo Marconi (corno) – sarà affidata la parte strumentale. Biglietti distribuiti sul luogo dell’evento mezz’ora prima dell’inizio.