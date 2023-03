Il genio italiano nello specchio d’America Pomeriggio di studi

Pomeriggio di studi oggi alla Fondazione Ragghianti. Nell’ambito dei più recenti studi sugli scambi culturali ed economici italiani nel Novecento, le relazioni con gli Stati Uniti d’America emergono come un caso esemplare, da indagare cercando nuove intuizioni sulle origini e gli sviluppi della globalizzazione. In particolare, negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, in concomitanza con il Piano Marshall e l’avvio della Guerra Fredda, gli interessi che gli Stati Uniti nutrono nei confronti dell’Italia sono notevoli e articolati, e sostanziano iniziative e progetti come la “CADMA - Commissione Assistenza Distribuzione Materiali Artigianato”, attiva tra il 1945 e il 1948, e la mostra “Italy at Work. Her renaissance in design today”. In tale scenario, che vede il contributo determinante di Carlo Ludovico Ragghianti, si creano le condizioni per il sostegno, la rappresentazione e la valorizzazione della cultura progettuale e produttiva italiana (artigianale e industriale). Per sondare questi argomenti, oggi alle 17 si tiene un pomeriggio di studi. Interverranno Paolo Bolpagni, direttore Fondazione Ragghianti, Davide Turrini (Università di Ferrara), Paola Cordera (Politecnico di Milano), Lorenzo Mingardi (Università di Firenze) e Oliva Rucellai (Fondazione Museo Archivio Richard-Ginori).