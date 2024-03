Il “Gastaldi“ si rivela uno stadio ostico. Mai una vittoria per i rossoneri

Mai una vittoria, solo tre pareggi e tre reti segnate. Il “Gastaldi“ di Chiavari è senza dubbio uno stadio ostico, storicamente, per la Lucchese. Dal secondo dopoguerra ad oggi, in Liguria la Pantera ha disputato sinora 7 partite, con questo bilancio: zero successi, tre pareggi (l’ultimo nella passata stagione per 1-1) e quattro ko. I confronti sono pochi poiché i rossoneri hanno militato spesso anche in B e C, genovesi per diverso tempo nei Dilettanti. Dallo 0-0 del 1972, ad esempio, le due compagini si sono ritrovate 13 anni più tardi. In quel campionato, 1985-86, la Lucchese vinse il torneo, approdando dalla C2 alla C1 dell’epoca sotto la guida di Renzo Melani. Anche in una stagione vincente e fortunata come quella, finì 2-0 per i biancoazzurri (era il 9 marzo 1986) che in organico avevano un certo Luciano Spalletti. Ritornando al presente, quella di questa sera, ore 20.45, sarà la sfida tra il terzo peggior attacco, quello dell’Entella, malgrado il 5-0 rifilato al Perugia e il quarto peggior reparto offensivo, quello della Lucchese che non vince in trasferta dal 16 settembre. La formazione di mister Gorgone ha riagguantato la zona play-off e vuole rimanerci. Altro anticipo di questa sera, per il 13° turno del girone di ritorno, quello tra Rimini e Pescara. Anche qui calcio d’avvio stasera alle 20.45, con i romagnoli a caccia del decimo posto e la delusione Pescara, sesto, con il secondo miglior attacco, ma anche la quarta peggior difesa. Alle 18.30 di domani, sabato 16, la Carrarese, terza, reduce da 10 risultati utili consecutivi, riceve la Juventus Next Gen che cerca di consolidarsi tra le prime 10. Stesso orario per il Pontedera, settimo, che non vince in casa dal 14 gennaio e che se la vedrà al “Mannucci“ contro una blasonata Spal che deve evitare i play-out. Pineto-Arezzo è invece uno spareggio play-off. La capolista Cesena (a Lucca nel turno successivo), è attesa a Pesaro, mentre la Torres, seconda, si esibirà al “Conero“ contro una Ancona che vuole la salvezza diretta.

Massimo Stefanini